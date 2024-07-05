На выходных в Татарстане ожидаются грозы и шквальный ветер

На выходных жителей Республики Татарстан ждет ухудшение погодных условий. По данным Главного управления МЧС по РТ, ожидаются грозы со шквалистыми усилениями ветра до 22−27 м/с, ливнями и местами крупным градом.
Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют владельцам маломерных судов воздержаться от выхода на воду и соблюдать меры безопасности. Также автомобилистам советуют избегать поездок вне населенных пунктов и строго придерживаться правил дорожного движения в условиях ухудшения погоды.
Ранее мы писали, что пожилой мужчина утонул в пруду в Муслюмовском районе. В поселке Новое Сафарово 69-летний мужчина ушел к пруду Саутла и не вернулся.