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На выходных в Татарстане ожидаются грозы и шквальный ветер

Днем и вечером местами кратковременный дождь.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

На выходных жителей Республики Татарстан ждет ухудшение погодных условий. По данным Главного управления МЧС по РТ, ожидаются грозы со шквалистыми усилениями ветра до 22−27 м/с, ливнями и местами крупным градом.

Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют владельцам маломерных судов воздержаться от выхода на воду и соблюдать меры безопасности. Также автомобилистам советуют избегать поездок вне населенных пунктов и строго придерживаться правил дорожного движения в условиях ухудшения погоды.

Ранее мы писали, что пожилой мужчина утонул в пруду в Муслюмовском районе. В поселке Новое Сафарово 69-летний мужчина ушел к пруду Саутла и не вернулся.