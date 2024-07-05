В Волгограде зацвел отреставрированный за 15 миллионов фонтан

Отметим, чёрная полоса преследует фонтан между двумя волгоградскими университетами вот уже несколько лет. Сначала гидротехническое сооружение вышло из строя и продолжительное время не эксплуатировалось, затем, уже после дорогостоящей реставрации, в мае 2024 года, фонтан, проработав всего несколько недель, вновь закрылся на ремонт из-за отслоения краски.