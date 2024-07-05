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В зоопарке Ростова-на-Дону показали рожденного в июне козленка камори

Козленок камори родился в зоопарке Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В зоопарке Ростова-на-Дону на свет появился козленок камори. Об этом рассказали спустя месяц после рождения малыша, когда он уже окреп и начал бегать.

— Связки нижних суставов были растянуты, и ему было трудно стать на ножки. Со второго дня ему накладывали лангеты, в итоге козленок полностью выздоровел, — рассказали в ростовском зоосаде.

Сейчас новый питомец уже без усилий поднимается и весело бегает в вольере рядом с родителями Артемом и Голубоглазкой. К слову, пара коз камори — новички в зоопарке, их привезли только осенью прошлого года.

Напомним в июне в зоопарке донской столицы свое 15-летие отметил царь лев Цезарь.

флора и фауна