В зоопарке Ростова-на-Дону показали рожденного в июне козленка камори

В зоопарке Ростова-на-Дону на свет появился козленок камори. Об этом рассказали спустя месяц после рождения малыша, когда он уже окреп и начал бегать.
— Связки нижних суставов были растянуты, и ему было трудно стать на ножки. Со второго дня ему накладывали лангеты, в итоге козленок полностью выздоровел, — рассказали в ростовском зоосаде.
Сейчас новый питомец уже без усилий поднимается и весело бегает в вольере рядом с родителями Артемом и Голубоглазкой. К слову, пара коз камори — новички в зоопарке, их привезли только осенью прошлого года.
Напомним в июне в зоопарке донской столицы свое 15-летие отметил царь лев Цезарь.