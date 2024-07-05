Дерматолог перечислила четыре главные ошибки людей летом

«Бородавки и папилломы заразны, а это значит, что если вы повредите одну из них, например, при бритье ног, то вирус может распространиться на всю конечность. Это особенно актуально, если у вас есть эти крошечные, почти невидимые бородавки, называемые плоскими бородавками, и чем больше у вас бородавок, тем сложнее от них избавиться».