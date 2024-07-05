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Дерматолог перечислила четыре главные ошибки людей летом

Дерматолог из Миссисипи Линдси Зубрицки перечислила порталу The New York Post четыре действия, которые совершает большинство людей летом и из-за которых потом они страдают, рассказывает Tengri Life.

Первым таким действием Зубрицки назвала привычку ходить босиком у бассейнов.

«Влажные, мокрые помещения, такие как бассейн, общественные душевые, сауны, — это абсолютные рассадники грибка на земле, и его очень легко подхватить».

объяснила врач и порекомендовала всегда в таких местах надевать шлепанцы.

Вторая опасная летняя привычка — использование кремов с цитрусовыми компонентами или кислотами. Дерматолог рекомендовала отказаться от них на летний период.

«Взаимодействие цитруса с солнцем приводит к ожогам и гиперпигментации кожи, которая может сохраняться месяцами».

отметила она.

Третья привычка — бритье тела. Оно, по словам врача, опасно для тех, у кого на теле есть бородавки или папилломы. Проблема в том, что иногда они бывают настолько крошечными, что человек о них просто не знает и подвергает себя опасности.

«Бородавки и папилломы заразны, а это значит, что если вы повредите одну из них, например, при бритье ног, то вирус может распространиться на всю конечность. Это особенно актуально, если у вас есть эти крошечные, почти невидимые бородавки, называемые плоскими бородавками, и чем больше у вас бородавок, тем сложнее от них избавиться».

говорит дерматолог.

Еще одной ошибкой, которую многие совершают летом, эксперт назвала привычку ложиться спать с мокрой головой.

«Мокрые волосы — это влажная среда, которая очень благоприятна для размножения бактерий и грибков, что приводит к таким заболеваниям, как стригущий лишай или себорейный дерматит».

заключила врач.
здоровье