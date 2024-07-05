Дерматолог перечислила четыре главные ошибки людей летом

Первым таким действием Зубрицки назвала привычку ходить босиком у бассейнов.
«Влажные, мокрые помещения, такие как бассейн, общественные душевые, сауны, — это абсолютные рассадники грибка на земле, и его очень легко подхватить».
Вторая опасная летняя привычка — использование кремов с цитрусовыми компонентами или кислотами. Дерматолог рекомендовала отказаться от них на летний период.
«Взаимодействие цитруса с солнцем приводит к ожогам и гиперпигментации кожи, которая может сохраняться месяцами».
Третья привычка — бритье тела. Оно, по словам врача, опасно для тех, у кого на теле есть бородавки или папилломы. Проблема в том, что иногда они бывают настолько крошечными, что человек о них просто не знает и подвергает себя опасности.
«Бородавки и папилломы заразны, а это значит, что если вы повредите одну из них, например, при бритье ног, то вирус может распространиться на всю конечность. Это особенно актуально, если у вас есть эти крошечные, почти невидимые бородавки, называемые плоскими бородавками, и чем больше у вас бородавок, тем сложнее от них избавиться».
Еще одной ошибкой, которую многие совершают летом, эксперт назвала привычку ложиться спать с мокрой головой.
«Мокрые волосы — это влажная среда, которая очень благоприятна для размножения бактерий и грибков, что приводит к таким заболеваниям, как стригущий лишай или себорейный дерматит».