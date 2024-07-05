Назван срок открытия станции метро «Чернышевская» в Петербурге

Более полутора лет станция метро «Чернышевская» в Петербурге остается закрытой. Она перестала принимать пассажиров в октябре 2022 года. С этого момента там проводилась реконструкция. Но недавно «Метрострой Северной столицы» отчитался о завершении работ. Мол осталось провести только испытания систем безопасности, а также пусконаладочные работы, и все, станция будет открыта. Однако тогда точный срок, когда это произойдет, так и не назвали. А сейчас стало известно, что двери «Чернышевской» распахнутся в третьей декаде июля, то есть после 21-го числа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.