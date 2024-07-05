Назван срок открытия станции метро «Чернышевская» в Петербурге

Более полутора лет станция метро «Чернышевская» в Петербурге остается закрытой. Она перестала принимать пассажиров в октябре 2022 года. С этого момента там проводилась реконструкция. Но недавно «Метрострой Северной столицы» отчитался о завершении работ. Мол осталось провести только испытания систем безопасности, а также пусконаладочные работы, и все, станция будет открыта. Однако тогда точный срок, когда это произойдет, так и не назвали. А сейчас стало известно, что двери «Чернышевской» распахнутся в третьей декаде июля, то есть после 21-го числа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Если в установленные сроки станция не будет запущена, то приму меры к исполнителям, — заявил губернатор Александр Беглов.
Градоначальник осмотрел станцию. Он отметил, что эскалаторы для «Чернышевской» собирали в Петербурге. Кстати, теперь их там не три, а четыре.
— «Чернышевская» может принимать на 6,5 тысячи пассажиров в день больше, выдерживая нагрузку в часы пик до 16 тысяч человек на вход и порядка 13 тысяч на выход, — добавили в пресс-службе.
Отметим, что открытие «Чернышевской» переносили уже несколько раз. И видимо поэтому губернатор заявил, что если ее запуск по каким-то причинам не состоится, то он примет меры.