«Большая опасность»: как изменится погода в Москве после урагана «Орхан»

— Это значит, что на это отреагирует все, что плохо закреплено. В воздухе могут летать все незакрепленные пакеты, ленты, пластик, пленка. В этот момент вообще лучше не находиться на улице, особенно с детьми, потому что для них это может представлять большую опасность, как и для взрослых, — заявила Позднякова.