«Большая опасность»: как изменится погода в Москве после урагана «Орхан»

Холодный атмосферный фронт принесет в Москву ливни с грозами и порывистым ветром в пятницу, 5 июля. Он будет пересекать столичный регион с запада на восток. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, как долго продлится похолодание и закончились ли тропические ночи.
По ее словам, в столицу действительно приближается холодный фронт с запада, который сформирует зону ненастной погоды.
— Влияние холодного фронта в столице начнется сегодня после 14 часов дня и продлится до трех часов ночи. В Москве начнутся дожди, местами они будут сильными. Также будут греметь грозы, и есть вероятность града, потому что в районе Смоленска, откуда идет холодный фронт, наблюдались градовые ячейки, — рассказала она.
Самое неприятное, что перед этим холодным фронтом будут образовываться линии шквалов. Порывы ветра при шквале могут достигать 20−25 метров в секунду, предупредила метеоролог.
— Это значит, что на это отреагирует все, что плохо закреплено. В воздухе могут летать все незакрепленные пакеты, ленты, пластик, пленка. В этот момент вообще лучше не находиться на улице, особенно с детьми, потому что для них это может представлять большую опасность, как и для взрослых, — заявила Позднякова.
По ее мнению, такая неприятная погода будет предшествовать тому, что последующие дни будет господствовать уже менее душный воздух с другими характеристиками. Тропические ночи в столице закончатся к субботе.
Терапевт Чернышова рассказала, кто хуже всего переносит летнюю жару.
— В Москве станет уже не так душно, температура воздуха в субботу ночью будет плюс 17−19 градусов, а в воскресенье — 13−15. Ночи станут значительно прохладнее. В субботу днем температура также снизится и будет в пределах плюс 24−26 градусов, а в воскресенье — 26−28, — добавила эксперт.
Однако в начале следующей недели жаркая погода вернется в Москву, предупредила метеоролог.
— Ночи еще останутся более-менее комфортными, температура будет на отметке плюс 14−19 градусов. А вот дневная температура уже приблизится к отметке 30 градусов. Скорее всего, такая жаркая погода продержится всю следующую неделю, — подытожила собеседница «ВМ».
МЧС РФ предупредило, что грозы и ветер до 27 метров в секунду ожидаются сегодня в Москве и области, это может привести к нарушению жизнеобеспечения населения.
В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме. На улицах организовали дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.