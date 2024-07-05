ТРК «Променад-1» в Кемерове закрыли из-за нарушений требований безопасности

По требованию прокурора ООО «Управляющая компания» должна устранить до 1 октября 2024 года нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации. Так, собственник здания должен будет смонтировать и ввести в работу автоматическую систему водяного пожаротушения.