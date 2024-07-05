ТРК «Променад-1» в Кемерове закрыли из-за нарушений требований безопасности

Как сообщает официальный представитель Центрального районного суда в Кемерове, ТРК «Променад-1» закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности. С ходатайством в интересах неопределенного круга лиц обратился прокурор.
По требованию прокурора ООО «Управляющая компания» должна устранить до 1 октября 2024 года нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации. Так, собственник здания должен будет смонтировать и ввести в работу автоматическую систему водяного пожаротушения.
«Суд, изучив материалы дела, ходатайство прокурора Центрального района г. Кемерово удовлетворил и принял обеспечительные меры в виде запрета ООО “Управляющая компания” деятельности по эксплуатации ТРК “Променад-1 до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц”, — вынесли сотрудники суда.
Решение суда исполняется, но УК может его обжаловать.