Перед Крымским мостом стоят почти 600 машин

Напомним, движение по Крымскому мосту было перекрыто больше часа. В 12.00 в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 268 автомобилей. В Керчи насчитывалось 93 машины, а на Кубани — 175. В 13.00 с обеих сторон стояли 679 авто.