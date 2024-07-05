Перед Крымским мостом стоят почти 600 машин

По состоянию на 14.00 пятницы, 5 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности стояли 568 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 467 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани насчитывается 101 машина.
Напомним, движение по Крымскому мосту было перекрыто больше часа. В 12.00 в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 268 автомобилей. В Керчи насчитывалось 93 машины, а на Кубани — 175. В 13.00 с обеих сторон стояли 679 авто.