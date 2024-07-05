Ливни сменяются жарой? Прогноз погоды на выходные

Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+13°С. Днем воздух прогреется до +23..+28°С, по юго-западу местами — до +30°С.
В воскресенье, 7 июля, белорусов ждет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных и западных районах страны пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах прогремят грозы.
Ветер южной четверти порывистый, днем местами по стране сильный порывистый.
Ночью столбики термометров остановятся на +12..+18°С, а по западу будет до +20°С, днем же воздух прогреется до +25..+32°С.