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Ливни сменяются жарой? Прогноз погоды на выходные

В субботу, 6 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый.

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 74% 754 мм рт. ст. +31°
Источник: Смартпресс

Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+13°С. Днем воздух прогреется до +23..+28°С, по юго-западу местами — до +30°С.

В воскресенье, 7 июля, белорусов ждет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных и западных районах страны пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер южной четверти порывистый, днем местами по стране сильный порывистый.

Ночью столбики термометров остановятся на +12..+18°С, а по западу будет до +20°С, днем же воздух прогреется до +25..+32°С.