Ливни сменяются жарой? Прогноз погоды на выходные

В субботу, 6 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый.