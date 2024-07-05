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Qazaq Air запускает дополнительные рейсы из Астаны в Шымкент

АЛМАТЫ, 5 июл — Sputnik. В преддверии Дня столицы авиакомпания Qazaq Air открывает дополнительные рейсы из Астаны в Шымкент. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Источник: Пресс-служба Qazaq Air

Дополнительные рейсы будут запущены с 6 июля по следующему расписанию:

  • IQ 427 Астана 18:35 — Шымкент 20:30,
  • IQ 428 Шымкент 21:20 — Астана 23:20.

В авиакомпании заявили, что стратегической целью Qazaq Air является налаживание внутренних региональных маршрутов для развития авиасообщения, в особенности по тем направлениям, где имеется активный спрос.

Qazaq Air была основана в 2015 году и является активом фонда «Самрук-Казына». По итогам 2022 года выручка Qazaq Air составила 20,4 миллиарда тенге.

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