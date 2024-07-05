Qazaq Air запускает дополнительные рейсы из Астаны в Шымкент

Дополнительные рейсы будут запущены с 6 июля по следующему расписанию:
- IQ 427 Астана 18:35 — Шымкент 20:30,
- IQ 428 Шымкент 21:20 — Астана 23:20.
В авиакомпании заявили, что стратегической целью Qazaq Air является налаживание внутренних региональных маршрутов для развития авиасообщения, в особенности по тем направлениям, где имеется активный спрос.
Qazaq Air была основана в 2015 году и является активом фонда «Самрук-Казына». По итогам 2022 года выручка Qazaq Air составила 20,4 миллиарда тенге.