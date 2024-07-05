В Цыганском поселке власти планируют снести 12 домов

В Екатеринбурге в Цыганском поселке на Юго-Западе снесут 12 домов, чтобы построить дороги и ливневую канализацию. Известно, что на его месте появятся современные многоэтажки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Екатеринбурга. Его подписал исполняющий обязанности главы города Игорь Сутягин.