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В Цыганском поселке власти планируют снести 12 домов

На месте Цыганского поселка в Юго-Западном районе построят многоквартирные дома.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в Цыганском поселке на Юго-Западе снесут 12 домов, чтобы построить дороги и ливневую канализацию. Известно, что на его месте появятся современные многоэтажки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Екатеринбурга. Его подписал исполняющий обязанности главы города Игорь Сутягин.

— Изъять земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на них, для муниципальных нужд, — сказано в постановлении.

Сообщается, что власти города изымут земельные участки и дома, расположенные в границах улиц Балтымский переулок, Автономных Республик, переулок Федорова и Хасановский. В документе сообщается, что сносу подлежат 13 участков и 12 строений.

Кроме того, на их месте построят инженерные сети для водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, а также новые дороги.

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