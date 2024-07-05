Вода в озерах Челябинской области прогрелась до 23 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом 5 июля сообщает региональный ЦГМС.
Напомним, с начала купального сезона утонули уже не менее 25 человек, из них семеро — дети. По данным пресс-центра ГУ МЧС, причины гибели людей остаются прежними — купание в неустановленных местах, заплыв за буйки и алкогольное опьянение.
Там рекомендуют отдыхать только на специально оборудованных пляжах, не заплывать за буйки. «Перед купанием категорически нельзя употреблять алкоголь», — напоминают в чрезвычайном ведомстве.
Недопустимо отпускать детей одних в воду: купание обязательно должно проводиться под присмотром взрослого.