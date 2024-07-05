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Вода в озерах Челябинской области прогрелась до 23 градусов

Напомним, с начала купального сезона утонули уже не менее 25 человек, из них семеро — дети.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 79% 755 мм рт. ст. +25°

Вода в озерах Челябинской области прогрелась до 23 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом 5 июля сообщает региональный ЦГМС.

Напомним, с начала купального сезона утонули уже не менее 25 человек, из них семеро — дети. По данным пресс-центра ГУ МЧС, причины гибели людей остаются прежними — купание в неустановленных местах, заплыв за буйки и алкогольное опьянение.

Там рекомендуют отдыхать только на специально оборудованных пляжах, не заплывать за буйки. «Перед купанием категорически нельзя употреблять алкоголь», — напоминают в чрезвычайном ведомстве.

Недопустимо отпускать детей одних в воду: купание обязательно должно проводиться под присмотром взрослого.