Шоу дронов: в Астане организуют специальные Shuttle-автобусы

Организаторы отмечают, что в целях удобства и безопасности граждан квадрат улиц: Улы дала (Великая степь) — Түркістан — Т. Рысқулов — Акмешит (Белая мечеть) будет ограничен в движении, поэтому просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.
«Зрителям рекомендуется не использовать личный транспорт, чтобы не создавать заторы».
Акимат столицы предусмотрел 2 перехватывающие бесплатные парковки, где можно будет оставить личный автотранспорт и пересесть на специальные автобусы (Shuttle Bus), которые доставят на место проведения концерта.
«По завершении мероприятия эти же автобусы доставят всех желающих обратно на точки сбора».
Адреса мест, где можно оставить автомобиль и пересесть на автобусы:
- парковка Бас мешіт (Главная мечеть — Sputnik.) по улице Мангилик Ел, 65.
- парковка Ледового дворца «Барыс Арена», по проспекту Туран, 57.
Для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов — пиротехнические дроны.
Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники, пояснили в акимате.
Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств.
История праздника
6 июля 1994 года было принято постановление Верховного совета РК «О переносе столицы Республики Казахстан». 10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы — города Астаны. С момента приобретения городом столичного статуса День столицы отмечался 10 июня. В 2006 году День Астаны был перенесён на 6 июля.