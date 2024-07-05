Шоу дронов: в Астане организуют специальные Shuttle-автобусы

6 июля 1994 года было принято постановление Верховного совета РК «О переносе столицы Республики Казахстан». 10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы — города Астаны. С момента приобретения городом столичного статуса День столицы отмечался 10 июня. В 2006 году День Астаны был перенесён на 6 июля.