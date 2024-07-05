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Шоу дронов: в Астане организуют специальные Shuttle-автобусы

АСТАНА, 5 июл — Sputnik. Завтра, 6 июля — на День столицы — будет организовано световое шоу дронов, на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт Open Air. По завершении концерта ориентировочно в 22:15 часов (22:30) планируется световое дрон-шоу Aspan (Небо). Об этом сообщает акимат Астаны.

Источник: Sputnik.kz

Организаторы отмечают, что в целях удобства и безопасности граждан квадрат улиц: Улы дала (Великая степь) — Түркістан — Т. Рысқулов — Акмешит (Белая мечеть) будет ограничен в движении, поэтому просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

«Зрителям рекомендуется не использовать личный транспорт, чтобы не создавать заторы».

предупредили астанчан.

Акимат столицы предусмотрел 2 перехватывающие бесплатные парковки, где можно будет оставить личный автотранспорт и пересесть на специальные автобусы (Shuttle Bus), которые доставят на место проведения концерта.

«По завершении мероприятия эти же автобусы доставят всех желающих обратно на точки сбора».

говорится в сообщении.

Адреса мест, где можно оставить автомобиль и пересесть на автобусы:

  • парковка Бас мешіт (Главная мечеть — Sputnik.) по улице Мангилик Ел, 65.
  • парковка Ледового дворца «Барыс Арена», по проспекту Туран, 57.

Для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов — пиротехнические дроны.

Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники, пояснили в акимате.

Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств.

История праздника

6 июля 1994 года было принято постановление Верховного совета РК «О переносе столицы Республики Казахстан». 10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы — города Астаны. С момента приобретения городом столичного статуса День столицы отмечался 10 июня. В 2006 году День Астаны был перенесён на 6 июля.