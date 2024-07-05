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«Накопленное за жизнь»: Мазаев рассказал о своем состоянии после госпитализации

Вечером в четверг, 4 июля, перед концертом в Светлогорске Калининградской области экстренно госпитализировали лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. «Вечерняя Москва» связалась с артистом, чтобы узнать о его состоянии.

Вечером в четверг, 4 июля, перед концертом в Светлогорске Калининградской области экстренно госпитализировали лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. «Вечерняя Москва» связалась с артистом, чтобы узнать о его состоянии.

По его словам, неприятные симптомы уже прошли. Музыкант отметил профессионализм медиков больницы Калининграда, в которую его госпитализировали, и прекрасное отношение персонала.

— Пришел в себя. Очень хорошие врачи. Это все гастриты, какие-то желудочные, кишечные… Накопленное в среднем за жизнь, — рассказал Мазаев.

Артист уже чувствует себя лучше, но о выписке пока речи не идет.

— Сейчас вроде все хорошо, спокойно, — отметил музыкант.

Сергей Мазаев был под контролем медиков в больнице скорой помощи города Калининграда. В приемном покое рассказали, что о случившемся знала вся семья лидера «Морального кодекса».