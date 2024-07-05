Жара и кратковременные грозы: какой будет погода на выходных в Челябинской области

Температура воздуха ночью в субботу, 6 июля, составит +16, +21°C, в низинах будет до +13°C. Днем потеплеет до +26, +31°C. На протяжении суток прогнозируется переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Местами порывы ветра дойдут до 14 м/с.