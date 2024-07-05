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Жара и кратковременные грозы: какой будет погода на выходных в Челябинской области

В Челябинской области ожидаются грозы на выходных.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 79% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Жару в Челябинской области на выходных будут прерывать кратковременные грозы. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха ночью в субботу, 6 июля, составит +16, +21°C, в низинах будет до +13°C. Днем потеплеет до +26, +31°C. На протяжении суток прогнозируется переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Местами порывы ветра дойдут до 14 м/с.

В воскресенье, 7 июля, осадков не ожидается. Столбики термометра ночью покажут +13, +18°C, днем наступит жара +25, +30°C. Прогнозируется переменная облачность.