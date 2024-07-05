«Это процесс эволюции»: могут ли вспышки на Солнце влиять на ДНК человека

Такая характеристика касается не только людей, но и всех живых существ на планете. Их эволюция — процесс адаптации многоклеточного организма. Он существует, и в результате воздействия внешней окружающей среды он может начать нуждаться в каком-то качестве или новом органе. Под воздействием запросов извне организм начинает формировать то, что ему нужно для дальнейшего существования. Врач добавила, что человек развился на планете Земля уже через много лет после того, как существовала Солнечная система, а вспышки на Солнце появились далеко не вчера.