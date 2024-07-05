«Это процесс эволюции»: могут ли вспышки на Солнце влиять на ДНК человека

Ученые заявили, что протонные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут влиять на ДНК живых организмов и менять их. По предположению исследователей, этот процесс может стимулировать эволюционные изменения. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, действительно ли возможны изменения в ДНК из-за вспышек на Солнце или это еще одна «страшилка».
По словам врача-терапевта Виктора Лишина, такое развитие событий маловероятно. Чтобы в ДНК произошли радикальные изменения, влияние на организм должно быть более масштабным и близким, чем вспышка на Солнце за миллионы километров от Земли.
— Что-то более существенное, как авария на Чернобыльской атомной электростанции. А выброс, который происходит на Солнце, преодолевает большое расстояние и проходит через озоновый слой Земли, едва ли способен так глобально влиять на структуру ДНК, — заявил врач.
Специалист добавил, что ионизирующее излучение для вмешательства в геном человека должно быть достаточно сильным. От вспышек на Солнце такое влияние едва ли возможно.
— Я думаю, что это маловероятно. Для изменений в структуре ДНК должна быть другая концентрация, другое расстояние, — заверил Лишин.
Однако врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева допускает, что вспышки на Солнце могут оказывать влияние на структуру ДНК человека.
Как магнитные бури влияют на здоровье, кто в группе риска и что с этим делать.
— Это и есть процесс эволюции. Любые изменения вокруг человека, в том числе поступающие ультрафиолетовые лучи, сказываются на его ДНК, потому что человек — существо адаптивное, — объяснила эксперт.
Такая характеристика касается не только людей, но и всех живых существ на планете. Их эволюция — процесс адаптации многоклеточного организма. Он существует, и в результате воздействия внешней окружающей среды он может начать нуждаться в каком-то качестве или новом органе. Под воздействием запросов извне организм начинает формировать то, что ему нужно для дальнейшего существования. Врач добавила, что человек развился на планете Земля уже через много лет после того, как существовала Солнечная система, а вспышки на Солнце появились далеко не вчера.
— Это естественное течение жизни — все изменения, излучения — было сотни, тысячи, миллионы лет назад. И человек сформировался уже адаптированным к этим условиям. Поэтому радикально негативного влияния для него не будет. Человек не вымер, а только множится, а значит, ничего страшного во вспышках на Солнце для него нет, — успокоила Ярцева.