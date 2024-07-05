Семь озер в Нижегородской области признали опасными для купания

Более 220 проб взяли на водных объектах Нижегородской области в рамках еженедельной проверки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Каждую неделю специалисты проводят санитарные проверки на городских пляжах, в рамках которых оценивают качество воды и почвы по санитарно-химическим, вирусологическим и микробиологическим показателям.
По итогам проверки в ведомстве выявили 7 озер, на которых опасно купаться:
озеро Сортировочное в Канавинском районе;
озера Лунское и Пестичное в Сормове;
озеро 1 очереди парка культуры и отдыха по улице Смирнова в Автозаводском районе;
озеро Силикатное в Ленинском районе;
Святое озеро в Дзержинском округе;
Верхнее озеро в Семенове.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Юрий Шалабаев призвал обратить внимание на безопасность детей на водоемах.