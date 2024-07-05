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Семь озер в Нижегородской области признали опасными для купания

Специалисты проводят санитарные проверки на городских пляжах и оценивают качество воды и почвы.

Источник: Нижегородская правда

Более 220 проб взяли на водных объектах Нижегородской области в рамках еженедельной проверки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Каждую неделю специалисты проводят санитарные проверки на городских пляжах, в рамках которых оценивают качество воды и почвы по санитарно-химическим, вирусологическим и микробиологическим показателям.

По итогам проверки в ведомстве выявили 7 озер, на которых опасно купаться:

озеро Сортировочное в Канавинском районе;

озера Лунское и Пестичное в Сормове;

озеро 1 очереди парка культуры и отдыха по улице Смирнова в Автозаводском районе;

озеро Силикатное в Ленинском районе;

Святое озеро в Дзержинском округе;

Верхнее озеро в Семенове.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Юрий Шалабаев призвал обратить внимание на безопасность детей на водоемах.

экология