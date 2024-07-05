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Десятки лекарств стали платными в Казахстане

Минздрав подготовил поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), передаёт BaigeNews.kz.

Всего 38 лекарств для лечения 32 заболеваний станут платными в Казахстане.

Из списка препаратов в рамках ГОБМП исключили «Омепразол», «Амоксицилин», «Кларитромицин». А детям до 18 лет не будут выдавать бесплатно «Ранитидин», «Мультифермен», «Ибупрофен», парацетамол и другие лекарства.

Среди заболеваний, для лечения которых выдавались препараты: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, пневмония внебольничная, поражение черепных нервов, острый/хронический синусит, эндометриоз, хронические инфекции мочеполовой системы, гастрит и дуоденит, хронический панкреотит, холецистит, желчекаменная болезнь, мигрень и ряд других.

Разработчики считают, что эти заболевания не влияют на смертность и продолжительность жизни.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 18.07.2024 года.

медицина