Десятки лекарств стали платными в Казахстане

Всего 38 лекарств для лечения 32 заболеваний станут платными в Казахстане.
Из списка препаратов в рамках ГОБМП исключили «Омепразол», «Амоксицилин», «Кларитромицин». А детям до 18 лет не будут выдавать бесплатно «Ранитидин», «Мультифермен», «Ибупрофен», парацетамол и другие лекарства.
Среди заболеваний, для лечения которых выдавались препараты: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, пневмония внебольничная, поражение черепных нервов, острый/хронический синусит, эндометриоз, хронические инфекции мочеполовой системы, гастрит и дуоденит, хронический панкреотит, холецистит, желчекаменная болезнь, мигрень и ряд других.
Разработчики считают, что эти заболевания не влияют на смертность и продолжительность жизни.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 18.07.2024 года.