Десятки лекарств стали платными в Казахстане

Из списка препаратов в рамках ГОБМП исключили «Омепразол», «Амоксицилин», «Кларитромицин». А детям до 18 лет не будут выдавать бесплатно «Ранитидин», «Мультифермен», «Ибупрофен», парацетамол и другие лекарства.