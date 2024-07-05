Опубликована программа «Столицы закатов» на первые июльские выходные

Насыщенная музыкальная и гастрономическая программа запланирована в рамках фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде в эти выходные,
Пятница, 5 июля.
Сегодня вечером в Кремле выступит саксофонист и солист оркестра народных инструментов им. В. А. Кузнецова Виктор Поспелов. Послушать его можно будет за Домом губернатора.
На набережной Федоровского состоится выступление пианистки Арины Катковой, которая представит нижегородцам авторские песни с меланхоличным и романтичным настроением.
Суббота, 6 июля.
Программа стартует с гастрономического фестиваля на Рождественской улице. В этот раз там будет представлена тематическая русская кухня, ремесла и фольклор. Нижегородцы смогут опробовать окрошку, запеканку, сыры, мед, блины, пироги и чай со сладостями, а также поучаствовать в кулинарных мастер-классах.
Также там пройдут хороводы с танцами, песнями и русскими народными играми. Вечером состоится Dj-сет.
Кроме того, вечером около катера «Герой» на Нижневолжской набережной будет играть DJ RELAX, с которыми нижегородцы уже могли встречаться ранее.
На набережной Федоровского жители и гости города услышат инди-музыканта KADMIR, который споёт акустические версии своих песен под гитару.
Воскресенье, 7 июля.
В Александровском саду прозвучат композиции советского композитора Георгия Свиридова. Среди них — музыка к известным российским фильмам.
Сочинения представит муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ростовского симфонического оркестра Антона Шабурова.
Также музыкальные выступления пройдут и на других общественных пространствах Нижнего Новгорода. На Стрелке выступит Андрей Заботин с каверами под гитару, на набережной Федоровского состоится мастер-класс по танцам, а около катера «Герой» запланировано выступление DJ N-Deе.
Подробнее о событийной программе на лето-2024 в Нижнем Новгороде читайте в специальном материале.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Ярмарочные гуляния пройдут на нижегородской Ярмарке в выходные.