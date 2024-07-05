Опубликована программа «Столицы закатов» на первые июльские выходные

Программа стартует с гастрономического фестиваля на Рождественской улице. В этот раз там будет представлена тематическая русская кухня, ремесла и фольклор. Нижегородцы смогут опробовать окрошку, запеканку, сыры, мед, блины, пироги и чай со сладостями, а также поучаствовать в кулинарных мастер-классах.