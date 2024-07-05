Смог сохранится на трое суток: в Челябинской области во второй раз продлили режим НМУ

Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.
— Режим НМУ в Челябинске, Сатке, Златоусте и Коркино продлевается до 19:00 часов 8 июля, — говорится в сообщении. — В Магнитогорске и Аше режим НМУ будет действовать с 14:00 часов 8 июля.
В дни неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снижать негативное влияние на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.
Напомним, режим НМУ в Челябинской области ввели вечером 2 июля.