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Смог сохранится на трое суток: в Челябинской области во второй раз продлили режим НМУ

Режим НМУ в Челябинской области продлен на трое суток.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 79% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

— Режим НМУ в Челябинске, Сатке, Златоусте и Коркино продлевается до 19:00 часов 8 июля, — говорится в сообщении. — В Магнитогорске и Аше режим НМУ будет действовать с 14:00 часов 8 июля.

В дни неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снижать негативное влияние на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.

Напомним, режим НМУ в Челябинской области ввели вечером 2 июля.

экология