Отключения электричества произошли в Ростове и области из-за перегруза сетей

Днем 5 июля в Ростове-на-Дону и области из-за перегруза электрических сетей высокого напряжения оказались частично обесточены потребители АО «Донэнерго». Это подтвердили в пресс-службе компании.
Как пояснили в организации, график временного отключения ввели с 14:47 для ликвидации перегруза. Это сделали «по команде Ростовского регионального диспетчерского управления энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия, филиала ОАО “СО ЕЭС”.
Судя по оперативным данным в телеграм-канале АО «Донэнерго», в течение этой пятницы массовые отключения уже прошли в Ростове-на-Дону и Батайске.
Напомним, перегруз на сетях в некоторых случаях происходит при высоком потреблении электричества, в частности при повсеместном включении кондиционеров и сплит-систем. Напомним, жара до +40 в регионе продлится как минимум до 8 июля.