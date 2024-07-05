В Ростове побит температурный рекорд по жаре: Как спастись от аллергии на солнце и не сгореть, рассказала врач

В Ростовской области 5 июля 2024 побит температурный рекорд. Так, метеорологи прогнозируют в дневные часы +39 градусов. И это больше, чем за всю историю метеонаблюдений с 1887 года. В итоге, самый жаркий день 5 июля — 38 градусов — был в 1938 году, а вот самый холодный — 8,8 градуса — в 1912-м.