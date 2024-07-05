В Ростове побит температурный рекорд по жаре: Как спастись от аллергии на солнце и не сгореть, рассказала врач

В Ростовской области 5 июля 2024 побит температурный рекорд. Так, метеорологи прогнозируют в дневные часы +39 градусов. И это больше, чем за всю историю метеонаблюдений с 1887 года. В итоге, самый жаркий день 5 июля — 38 градусов — был в 1938 году, а вот самый холодный — 8,8 градуса — в 1912-м.
И прогноз синоптиков неутешительный: в течение 10 дней сильного похолодания не прогнозируется.
О том, как уберечь себя в знойные дни и что делать при получении солнечного удара, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM, рассказала заведующая Городской больницы скорой медицинской помощи города Новочеркасска Олеся Ветрова.
ЭКОНОМЬТЕ СИЛЫ.
— Наступление лета ждут очень многие, но выдержать долгий период жаркой погоды очень сложно. Опасность заключается в тепловом перегревании, то есть в угрозе повышения температуры тела выше 37,1 градусов.
В таких случаях у людей появляются покраснения на коже, сухость слизистых и сильная жажда. Потом могут быть даже потеря сознания, остановка сердца и дыхания.
— Так что, если есть возможность, примерно с 11 до 17 часов дня лучше не выходить на улицу. Надо правильно одеваться: носить светлую, воздухопроницаемую одежду из хлопка или льна, причем обязательно с головным убором. Защищать глаза стоит темными очками. К тому же, необходимо использовать солнцезащитные крема.
Кроме того, важно избегать физических нагрузок: двигаться не спеша, то есть экономить силы и как можно чаще находиться в тени. А еще — воздержаться от алкоголя, употреблять больше жидкости, желательно без газа.
БЕСПОРЯДОЧНОЕ ПИТЬЕ ПЕРЕГРУЖАЕТ СЕРДЦЕ.
— При выходе из дома стоит всегда брать с собой воду, — продолжает специалист. — Но, при этом надо учитывать, что неограниченное и беспорядочное питье не только не утоляет жажду, но и перегружает сердце.
Не следует находиться на солнце на голодный желудок, либо сразу после еды. И, если побыли на жаре продолжительное время, то желательно потом принять душ или сделать влажное обтирание.
Солнечный удар же может произойти как во время непосредственного пребывания под прямыми лучами, так и спустя продолжительное время — 6−8 часов.
— Помимо этого, в результате перегрева может случиться тепловой удар, который проявляется так же, как и солнечный. Поэтому важно уметь оказывать первую помощь. И главное тут не растеряться, сделать все быстро и правильно.
ВОДА — ВСЕГДА С СОБОЙ.
Так, первым делом надо перенести пострадавшего в прохладу, положить на спину, поднять голову, освободить от одежды, обеспечить полный покой и достаточный доступ к свежему воздуху.
Если человек в сознании, то дать выпить прохладной, лучше слегка подсоленной воды. Положить на голову влажное полотенце. В тяжелых случаях пострадавшего можно обернуть смоченной простыней, либо просто обильно полить.
Если есть возможность положить лед или бутылку с холодной водой, под голову, в паховую и подмышечную области, где сосредоточено очень много кровеносных сосудов.
АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ.
В последнее время нередко отмечается воздействие солнечных лучей на кожу, что вызывает аллергическую реакцию, называемую тепловой крапивницей.
— Аллергия на жару проявляется тем, что при повышении температуры воздуха у больных краснеют лицо, руки, шея, грудь и спина, то есть открытые участки тела, куда непосредственно попадают солнечные лучи.
При этом они покрываются множественными красными пятнышками, которые зудят. Когда человек попадает в прохладу, спустя 20−30 минут эти симптомы проходят. А чтобы облегчить данное состояние, надо окунуться в прохладную воду.
При этом в случае солнечной крапивницы никаких препаратов принимать не надо.
— Если же зуд нестерпимый, то подойдут антигистаминные препараты.