В Екатеринбурге выявили более 50 нелегальных мигрантов

По его словам, проверка в Академическом микрорайоне уральской столицы состоялась ранним утром в пятницу после жалоб местных жителей на появление мини-городка из строительных вагончиков, в которых с различными нарушениями проживает большое количество иностранных граждан из бывших союзных республик.
«Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Информация бдительных жителей Академического о возможных нарушениях миграционного законодательства нашей страны, к сожалению, подтвердилась. Сыщики обнаружили и доставили в территориальный ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.
Как уточнил Горелых, в проверке участвовали сотрудники ФСБ, центра по противодействию экстремизму и подразделения по вопросам миграции ГУМВД области, а также бойцы СОБРа регионального управления Росгвардии.