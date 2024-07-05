В Екатеринбурге выявили более 50 нелегальных мигрантов

«Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Информация бдительных жителей Академического о возможных нарушениях миграционного законодательства нашей страны, к сожалению, подтвердилась. Сыщики обнаружили и доставили в территориальный ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.