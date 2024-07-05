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В Екатеринбурге выявили более 50 нелегальных мигрантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов выявили более 50 нелегальных мигрантов в ходе проверки в одном из микрорайонов Екатеринбурга, все они будут выдворены из РФ, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Источник: © РИА Новости

По его словам, проверка в Академическом микрорайоне уральской столицы состоялась ранним утром в пятницу после жалоб местных жителей на появление мини-городка из строительных вагончиков, в которых с различными нарушениями проживает большое количество иностранных граждан из бывших союзных республик.

«Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Информация бдительных жителей Академического о возможных нарушениях миграционного законодательства нашей страны, к сожалению, подтвердилась. Сыщики обнаружили и доставили в территориальный ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил Горелых, в проверке участвовали сотрудники ФСБ, центра по противодействию экстремизму и подразделения по вопросам миграции ГУМВД области, а также бойцы СОБРа регионального управления Росгвардии.