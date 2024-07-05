Челябинские врачи объяснили, как пережить жару без вреда для организма

Когда температура воздуха поднимается выше +30 градусов, человек может столкнуться не только с ухудшением самочувствия. Хронические заболевания тоже могут обостриться. Каких правил важно придерживаться, рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области.
По словам заведующей КДО№ 1 Клиники ЮУГМУ, врач-терапевт Алевтины Светличной, летом, в жаркую погоду, можно заболеть ангиной, фарингитом и отитом. Во многом обострение происходит от холодных напитков и мороженого. Кроме того, если человек долго находится на солнце, он рискует заработать ожоги и солнечные удары. Не исключены и кишечные расстройства. Медик подчеркнула, что предотвратить это все можно, контролируя время нахождения на солнце, а также тщательным мытьем не только рук, но и овощей и фруктов.
«Также в летний зной возможно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, случаются гипертонические кризы, на фоне которых могут происходить инсульты, инфаркты. Людям, страдающим такими заболеваниями, не следует забывать принимать назначенную терапию, контролировать артериальное давление и пульс», — говорит Алевтина Светличная.
Первое правило в летнюю жару — не быть долго на солнце, чтобы не дать организму перегреться. Важно также предотвратить повышение давления. Как заметил заведующий кардиологическим отделением Областной больницы Троицка Валерий Корнев, для этого не стоит забывать про головные уборы и пить больше воды.
«Не выполнять в жару тяжелую физическую работу, а перенести ее на утро или вечер. Если человек страдает хроническим заболеванием, ему всегда при себе нужно иметь препараты для снижения давления или снятия приступа», — сказал врач.
При этом лекарства нужно принимать те, что назначены врачом, а не по совету окружающих.