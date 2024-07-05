Челябинские врачи объяснили, как пережить жару без вреда для организма

По словам заведующей КДО№ 1 Клиники ЮУГМУ, врач-терапевт Алевтины Светличной, летом, в жаркую погоду, можно заболеть ангиной, фарингитом и отитом. Во многом обострение происходит от холодных напитков и мороженого. Кроме того, если человек долго находится на солнце, он рискует заработать ожоги и солнечные удары. Не исключены и кишечные расстройства. Медик подчеркнула, что предотвратить это все можно, контролируя время нахождения на солнце, а также тщательным мытьем не только рук, но и овощей и фруктов.