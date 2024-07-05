В Новосибирске назвали 9 школ, где больше всего стобалльников по ЕГЭ

9 новосибирских школ вошли в число с наибольшим количеством стобалльников по ЕГЭ. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин.
— На первом месте — Физико-математическая школа при НГУ, здесь стобалльниками стали 42 человека. Также высший балл получили восемь учеников лицея № 22, — уточнил Щукин.
Плюс к этому, по четыре стобалльника есть в Инженерном лицее НГТУ, образовательном центре «Горностай», Экономическом лицее Новосибирска и гимназиях № 1, № 3, № 4 и № 10.
Ранее в министерстве науки и инновационной политики региона уже отмечали, что Физматшкола НГУ поставила рекорд по количеству стобалльников на ЕГЭ.
К слову, в этом году школьники региона впервые смогут пересдать ЕГЭ. Это стало возможным благодаря инициативе, озвученной президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Ранее сдача ЕГЭ, которая не прошла по минимальному баллу, автоматически означала отсрочку до следующего года. Теперь же у ребят есть два подхода к экзамену — основной и резервный.