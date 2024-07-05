«Ведрами, а не килограммами»: Что говорят об улове в Цимлянском водохранилище

Цимлянское водохранилище вошло в топ-10 лучших мест для летней рыбалки по всей России. Также в этот рейтинг попали озеро Байкал, реки Самара и Волга, а еще — Кутулукское водохранилище. Такие вывод сделали эксперты сервиса путешествий Туту.
Согласны ли с этим ростовские рыбаки? На этот вопрос в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» волне 89,8 FM ответил донской рыболов Александр Инютин.
МЕСТА НАДО ЗНАТЬ.
Сейчас на Цимлянском водохранилище проходит много соревнований по ловле. А уловы всегда очень большие, ведь эта акватория всегда славилась изобилием рыбы.
— Для рыбалки — причем разнообразной — это действительно отличное место. Я лично ловил там амура — на 17 кг, судака — на четыре кило и много лещей. А ведь последний лещ славится на всю Россию и является брендом нашего края.
Кроме того, на Цимлянском водохранилище много и нерестовых балок, в которых всегда очень много рыбы. А раньше в районе атомной станции был пруд, где тоже водилось много трофеев: все потому, что — теплая вода.
— Улов можно добывать здесь и зимой, и летом. Но только в том случае, если знать места. Хотя, если и не знаете, то все равно с пустыми руками не уедете. Ведь даже когда водохранилище было на мели, в районе Волгодонска ловилось много тарани.
УЛОВ — ВЕДРАМИ.
Водохранилище настолько благоприятно для рыбалки, что даже новичку не придется заморачиваться с прикормкой, так как рыба здесь плавает по всей акватории, а не прячется по ямам как в Дону.
К примеру, если для ловли в последнем нужно брать с собой ведро приманки, то в районе Цимлы и Волгодонска ее хватит и килограмма.
— На Цимлянском водохранилище рыба ловится ведрами даже с минимум усилий. В этих краях уже давно принято так и измерять улов, а не как на Дону — килограммами.
Кстати, рыбак советует брать с собой донную удочку, если планируете удить в районе плотины, так как там — большие глубины. А вот в балках или камышах можно обойтись и простым устройством с поплавком.
А еще на Цимлянском водохранилище полно хищной рыбы. Но она будет лучше ловиться в глубинах, коряжниках или в местах, где когда-то затопило деревни.