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Температурные рекорды установлены в Нижегородской области

Как сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в большинстве районов Нижегородской области были установлены новые рекорды температур. Показатели превысили максимумы прошлых лет на 1−2 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 79% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

Метеостанции зафиксировали рекордные температуры в разных местах региона. В городе Бор и селе Воскресенском термометры показали результат в +36,1 градусов и +36 градусов соответственно.

Температура воздуха в нагорной части Нижнего Новгорода перекрыла рекорд 1917 года, превысив его на 0,6 градуса. Столбики термометров поднялись до +34,1 градуса. А в Заречной части воздух разогрелся до +35,2 градуса.

Напомним, что высокая пожароопасность лесов и торфяников сохранится в большинстве районов Нижегородской области с 3 по 8 июля.