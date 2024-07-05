Температурные рекорды установлены в Нижегородской области

Метеостанции зафиксировали рекордные температуры в разных местах региона. В городе Бор и селе Воскресенском термометры показали результат в +36,1 градусов и +36 градусов соответственно.
Температура воздуха в нагорной части Нижнего Новгорода перекрыла рекорд 1917 года, превысив его на 0,6 градуса. Столбики термометров поднялись до +34,1 градуса. А в Заречной части воздух разогрелся до +35,2 градуса.
Напомним, что высокая пожароопасность лесов и торфяников сохранится в большинстве районов Нижегородской области с 3 по 8 июля.