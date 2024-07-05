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Актауский морской порт получит статус международного

Министерство транспорта Казахстана 5 июля разместило на портале «Открытые НПА» проект приказа министра «О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения», сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

«Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения».

говорится в тексте проекта приказа.

При этом в пояснительной записке указывается, что принятие проекта не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.