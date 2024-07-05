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В очереди на Крымский мост стоят почти полтысячи автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту в очереди стоят 470 транспортных средств, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 16.00 в очереди со стороны Керчи находятся 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди нет.

В пятницу утром движение по мосту перекрывали из соображений безопасности, мостовой переход был закрыт примерно на час.

Республиканские власти напоминают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.