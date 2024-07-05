Верховный суд отменил повышение платы за капремонт на 50% в Бахчисарае

Верховный суд Крыма отменил решение о повышении платы за капитальный ремонт многоэтажек на 50% в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Бахчисарайский городской совет утвердил повышение размера платы за содержание и ремонт многоквартирных домов. Ее хотели повысить более чем на 50%. Однако, как подчеркнули в прокуратуре, законодательство ограничивает индексацию 5,5%.
«Кроме того, утвержденный размер платы существенно превышал ее среднее значение по муниципальному образованию», — подчеркнули в прокуратуре.
Прокурор внес протест на это решение, однако ее отклонили. Поэтому надзорное ведомство обратилось в Верховный суд Крыма. Там рассмотрели исковое заявление.
«Решение об установлении платы признано недействующим», — говорится в сообщении.