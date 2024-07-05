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Верховный суд отменил повышение платы за капремонт на 50% в Бахчисарае

С исковым заявлением туда обратилась прокуратура.

Верховный суд Крыма отменил решение о повышении платы за капитальный ремонт многоэтажек на 50% в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Бахчисарайский городской совет утвердил повышение размера платы за содержание и ремонт многоквартирных домов. Ее хотели повысить более чем на 50%. Однако, как подчеркнули в прокуратуре, законодательство ограничивает индексацию 5,5%.

«Кроме того, утвержденный размер платы существенно превышал ее среднее значение по муниципальному образованию», — подчеркнули в прокуратуре.

Прокурор внес протест на это решение, однако ее отклонили. Поэтому надзорное ведомство обратилось в Верховный суд Крыма. Там рассмотрели исковое заявление.

«Решение об установлении платы признано недействующим», — говорится в сообщении.

Прокуратура