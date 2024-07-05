Введут ли в Крыму туристический налог — власти

Минфин РФ в свою очередь в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог. Его ставка составит 1% и будет постепенно расти до 5% в течение пяти лет. Это будет местный налог, регионы будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.