Введут ли в Крыму туристический налог — власти

«Субъекты самостоятельно будут принимать решения по введению туристического налога, и на наш взгляд, вводить его в Крыму преждевременно. Мы учитываем геополитическую ситуацию, отмену авиасообщения с Крымом, а также меры поддержки субъектов курортно-туристической отрасли в регионе, которые оказывались на протяжении двух лет подряд», — сказал руководитель ведомства.
Министр добавил, что туристический налог не будут вводить в Крыму, пока не будет налажено авиационное сообщение с Крымом и туристический поток не вернется к уровню до начала проведения СВО.
Ганзий напомнил, что в 2021 году Крым принял 9,4 миллиона отдыхающих, тогда как в 2022 году этот показатель составил 6,5 миллионов.
Замена туристического сбора турналогом.
В 2024 году завершается эксперимент по взиманию курортного сбора, проводившийся в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге и в том числе и на федеральной территории «Сириус», Минэкономразвития России в конце июня сообщил о намерении предоставить регионам право регионам вводить с 2025 года туристический сбор.
Минфин РФ в свою очередь в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог. Его ставка составит 1% и будет постепенно расти до 5% в течение пяти лет. Это будет местный налог, регионы будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.
Как пояснил Сергей Ганзий, объектом налогообложения будет гостиничный номер, с которого будет взиматься налог, в отличие от туристического сбора, который оплачивал непосредственно гость.
«Сейчас механизм администрирования налога существенно упрощается. Выплата этого налога перекладывается на плечи отельеров, в то же время это, скорее всего, приведет к определенному повышению стоимости проживания. Однако, повторюсь, для Крыма такое нововведение преждевременно», — подчеркнул глава минкурортов республики.