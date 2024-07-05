Топ-5 самых ярких событий июля 2024 в Волгограде и области

В июле 2024 года жителей и гостей Волгограда и области ждут масса интересных событий. В топ-5 самых ярких администрация региона включила фестиваль еды и вина, матч «Зенита» и «Краснодара» за Суперкубок России, первый матч «Ротора» после возвращения в Первую лигу, 70-летие Волжского и фестиваль казачьей культуры.
В ближайшие выходные в Волгограде отметят День семьи, любви и верности (программа и расписание мероприятий).
13 июля 2024 пройдет матч за Суперкубок России по футболу. На «Волгоград Арене» сразятся питерский «Зенит» и «Краснодар». Матч начнется в 20.30, а перед этим в 18.30 стартует развлекательная программа. На церемонии открытия группа RASA зажжет с хитом «Погудим» под танцевальный флешмоб с участием 400 танцоров и пиротехникой. Также перед матчем болельщиков ждут активности на территории стадиона и в ЦПКиО.
22 июля 2024 в 18.00 футболисты «Ротора» проведут первую домашнюю игру в ФНЛ с московским «Торпедо» (календарь матчей Первой лиги по футболу сезона 2024−2025 с участием «Ротора»).
19 июля 2024 на «Волгоград Арене» стартует двухдневный винный фестиваль «Волга-Дон ВИН ФЕСТ», 20 июля пройдет и фестиваль еды «Волга-Дон АГРО ФЕСТ». В программе — интересные вина, сыры и деликатесы, развлекательная программа и мастер-классы.
27 и 28 июля 2024 в станице Кумылженской пройдет фестиваль казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас». В программе много музыки и танцев, выставка оружия, стрельба из лука, мастер-классы, конноспортивные выступления, «Молодецкие забавы» и развлечения для детей.
27 и 28 июля 2024 город Волжский будет отмечать 70-летие с Ладой Дэнс и двумя салютами (программа).