Топ-5 самых ярких событий июля 2024 в Волгограде и области

13 июля 2024 пройдет матч за Суперкубок России по футболу. На «Волгоград Арене» сразятся питерский «Зенит» и «Краснодар». Матч начнется в 20.30, а перед этим в 18.30 стартует развлекательная программа. На церемонии открытия группа RASA зажжет с хитом «Погудим» под танцевальный флешмоб с участием 400 танцоров и пиротехникой. Также перед матчем болельщиков ждут активности на территории стадиона и в ЦПКиО.