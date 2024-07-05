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«Подорожник» в уникальном дизайне выпустят в Петербурге

Он будет посвящён Году семьи.

С 8 июля в Санкт-Петербурге начнут продавать лимитированную серию транспортных карт «Подорожник». Её посвятили Году семьи. Запланировано издание ещё четырёх выпусков проездных карт в оригинальном оформлении.

Общий тираж составит 100 000 экземпляров. Он будет доступен в двух вариантах.

Приобрести лимитированное издание можно в кассах городской подземки и в официальных точках продажи проездных билетов.

Кроме того, с 8 июля на 71 из 72 станций городской подземки станет доступно внесение платы за проезд при помощи банковской карты.