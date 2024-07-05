Развлекательная программа перед матчем за Суперкубок России в Волгограде 13 июля 2024: когда начнется, что будет

Большая развлекательная программа ждет футбольных болельщиков в день матча за Суперкубок России по футболу между питерским «Зенитом» и «Краснодаром». 13 июля 2024 на «Волгоград Арене» и в ЦПКиО организуют фотозоны, автограф-сессии с легендами российского футбола Евгением Алдониным, Валерием Есиповым и Андреем Аршавиным, интерактивные площадки и фиджитал игры, концерт.
Программа развлечений на территории стадиона «Волгоград Арена» в день матча, 13 июля 2024, начнется в 17.30. Болельщики смогут нанести аквагрим в цветах любимой команды, сделать фотографии с маскотами клубов и получить автографы легенд футбола. Можно будет испытать себя на ловкость и силу, поиграть в настольные футбол и теннис.
К 20.00 болельщикам рекомендуют занять свои места в чаше стадиона. В это время начнется концертная программа. На стадионе в Волгограде перед матчем за Суперкубок России 2024 будут вытупать Dj Smash, Ольга Серябкина и дуэт RASA с 400 танцорами. Стартовый свисток — в 20.30.
Для болельщиков в день матча пустят дополнительный общественный транспорт. Его расписание и схема перекрытия дорог в Волгограде на 13 июля 2024 станут известны позже.
Фанатов предупреждают: на входе на стадион будет тщательный осмотр, с запрещенкой и пьяных не пустят на матч. И не забудьте, в Волгограде жара.