Развлекательная программа перед матчем за Суперкубок России в Волгограде 13 июля 2024: когда начнется, что будет

Программа развлечений на территории стадиона «Волгоград Арена» в день матча, 13 июля 2024, начнется в 17.30. Болельщики смогут нанести аквагрим в цветах любимой команды, сделать фотографии с маскотами клубов и получить автографы легенд футбола. Можно будет испытать себя на ловкость и силу, поиграть в настольные футбол и теннис.