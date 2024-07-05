Стало известно, почему туристов в Анапе больше, чем в Сочи

В прошлом году Анапа приняла на 20% больше туристов, чем в предыдущем, и ожидается, что в 2024 году этот показатель увеличится еще на 10%. В 2023 году Краснодарский край посетили 18,6 млн человек, из которых 7,6 млн выбрали Сочи. Кроме того, Туапсе и курорты Азовского моря также пользуются популярностью среди путешественников, предпочитающих перелеты в Сочи.