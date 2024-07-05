Стало известно, почему туристов в Анапе больше, чем в Сочи

Анапа попала в лидеры среди курортных направлений Краснодарского края и демонстрирует впечатляющий рост популярности этим летом. Согласно данным туроператоров, спрос на отдых в Анапе увеличился на 8−25% по сравнению с прошлым годом, опережая Сочи, который показал прирост всего на 5%, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Российского союза туриндустрии.
Анапа становится все более предпочитаемым направлением для отдыха благодаря легкости доступа на автомобиле, что особенно актуально на фоне увеличения стоимости авиаперелетов в Сочи. В то время как Геленджик также показывает заметный рост на 18%, многие туристы выбирают автомобильные поездки в Анапу, избегая высоких цен на билеты.
Ранее воспринимаемое как недостаток, отсутствие аэропорта в этих городах теперь считается преимуществом, учитывая, что стоимость полетов из Москвы в Сочи достигла 30 тысяч рублей, делая воздушные путешествия недоступными для многих. Поездка на автомобиле до Анапы занимает всего один день, и курорт привлекает новыми отелями с услугой «все включено», что особенно ценно для семей с детьми.
В прошлом году Анапа приняла на 20% больше туристов, чем в предыдущем, и ожидается, что в 2024 году этот показатель увеличится еще на 10%. В 2023 году Краснодарский край посетили 18,6 млн человек, из которых 7,6 млн выбрали Сочи. Кроме того, Туапсе и курорты Азовского моря также пользуются популярностью среди путешественников, предпочитающих перелеты в Сочи.