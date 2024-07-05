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И снова в школу: В Кишинёве начинает работу приемная комиссия для тех, кто хочет продолжить учебу в лицее — рассказываем, как подавать документы

Поступление в лицеи будет проходить в два этапа.

Источник: Комсомольская правда

Учащиеся из муниципия Кишинёв, которые хотят продолжить учебу в лицеях, могут подавать необходимые документы, начиная с завтрашнего дня, 6 июля.

Приёмная кампания будет проходить в два этапа, а именно:

Первый этап (с 6 по 25 июля):

— 6—15 июля — подача документов на платформе escoala.chisinau.md. (Каждый выпускник может подать документы одновременно в 3 учреждения).

— 16 июля — вступительный экзамен (для учреждений, предусматривающих это).

— 17—19 июля — рассмотрение документов.

— 20 июля — объявление результатов.

— 24—25 июля: презентация отчёта об итогах.

Второй этап будет проходить с 1 по 10 августа. Подать документы на платформе escoala.chisinau.md можно будет 4 августа. Результаты будут объявлены 6 августа.

В 2024—2025 учебном году в Кишинёве лицейские классы будут открыты в 97 учебных заведениях. Всего будет сформировано 220 лицейских классов, в которых будут учиться около 5246 человек.

образование