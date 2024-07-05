И снова в школу: В Кишинёве начинает работу приемная комиссия для тех, кто хочет продолжить учебу в лицее — рассказываем, как подавать документы

Учащиеся из муниципия Кишинёв, которые хотят продолжить учебу в лицеях, могут подавать необходимые документы, начиная с завтрашнего дня, 6 июля.
Приёмная кампания будет проходить в два этапа, а именно:
Первый этап (с 6 по 25 июля):
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— 16 июля — вступительный экзамен (для учреждений, предусматривающих это).
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— 20 июля — объявление результатов.
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Второй этап будет проходить с 1 по 10 августа. Подать документы на платформе escoala.chisinau.md можно будет 4 августа. Результаты будут объявлены 6 августа.
В 2024—2025 учебном году в Кишинёве лицейские классы будут открыты в 97 учебных заведениях. Всего будет сформировано 220 лицейских классов, в которых будут учиться около 5246 человек.