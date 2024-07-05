Куда сходить и что посмотреть в столице в эти выходные бесплатно

Зачем идти. Здесь пройдет выставка-ярмарка уникальных изделий ручной работы, на которой около 60 мастеров представят свои творения, в том числе одежду и аксессуары, домашний текстиль и керамику, натуральную косметику, парфюм, свечи и многое другое. Кроме того, состоятся плетения праздничных венков и купальские гадания. Также установят красивые фотозоны и места для отдыха.