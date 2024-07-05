Куда сходить и что посмотреть в столице в эти выходные бесплатно

Музыкальный подарок
Что, где, когда. Классика у ратуши. Площадь Свободы.
6 июля с 20:00 до 22:00.
Зачем идти. Субботним вечером организаторы приглашают всех желающих послушать музыкальную программу «Любимая классика любимому городу» в историческом уголке столицы. Известные произведения легендарных композиторов исполнит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под руководством дирижера Александра Анисимова.
Красота спасет мир
Что, где, когда. Хореографический спектакль «Красота». Ул. Раковская, 25. 6 июля с 17:00 до 18:00.
Зачем идти. Музыкальный театр покажет постановку, которая подарит ощущение прекрасного. Действие на сцене захватит внимание и не отпустит его до конца представления, а замечательно подобранный музыкальный ряд пробудит самые теплые воспоминания. Движения артистов настолько выразительные, что наведут на мысль: происходящее нереально.
На Ивана, на Купалу
Что, где, когда. Kupalle Craftmall. Пр. Машерова, 9/8. 6 и 7 июля с 13:00 до 21:00.
Зачем идти. Здесь пройдет выставка-ярмарка уникальных изделий ручной работы, на которой около 60 мастеров представят свои творения, в том числе одежду и аксессуары, домашний текстиль и керамику, натуральную косметику, парфюм, свечи и многое другое. Кроме того, состоятся плетения праздничных венков и купальские гадания. Также установят красивые фотозоны и места для отдыха.
Очумелые ручки
Что, где, когда. Летние мастер-классы. Пространство на пр. Независимости, 95, к. 16. 6 и 7 июля в 13:00, 14:00, 16:00.
Зачем идти. Для юных жителей столицы проведут мастер-классы по изготовлению браслетов, лепке значков из воздушного пластилина и даже по брендированию носочков! Креативные изделия, созданные собственными руками, подарят хорошее настроение и придадут летнему образу оригинальности. Перед посещением необходимо зарегистрироваться.