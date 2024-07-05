Главные новости недели с 1 по 5 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 1 по 5 июля 2024 года.
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с Виктором Орбаном
Президент России Владимир Путин после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Москва настаивает на выводе ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для завершения конфликта. По мнению Украины, для переговоров важна территориальная целостность.
Премьер Британии извинился и ушел в отставку
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об отставке после поражения консерваторов на выборах. Победу одержали лейбористы. Сунак возглавил британское правительство в октябре 2022 года, сменив на этом посту консерватора Лиз Трасс.
В Генштабе России уточнили возможный срок завершения СВО
Россия завершит спецоперацию осенью 2024 года, уверен замглавы ГВПУ Генштаба Апти Алаудинов. Президент Владимир Путин сообщал, что это произойдет после прекращения поставок оружия Киеву.
Белоруссия стала полноправным членом ШОС
Белоруссия стала полноправным членом ШОС. Подписаны соответствующие решения в Астане, увеличив количество стран-членов организации до десяти. Лукашенко поблагодарил за поддержку, а Белоруссия выполнила все внутригосударственные процедуры для вступления.
Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам
Подготовить законопроект поручил президент России Владимир Путин на ПМЭФ в начале июня. Госдума одобрила его 26 июня. Выплаты начнутся с 1 февраля 2025 года и затронут около 7,87 млн человек.
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете никабов
Муфтият Дагестана временно запретил носить никабы из-за угроз безопасности. Решение принято по просьбе регионального министерства по национальной политике и делам религии, а также на основании заключения отдела фетв.
ФНС арестовала счета экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова за долг в 309 млн рублей, включая его фонд и MMA-лигу. Дядя экс-чемпиона UFC опроверг информацию о долге, его команда заявила о неточности данных.