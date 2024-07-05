Команды "Динамо", "Монако", "Црвена Звезда" (Сербия) и "Олимпиакос" (Греция) определят сильнейших в боксерском турнире "EUBC Кубок чемпионов", который состоится в Краснодаре 17-18 июля.
Соревнования пройдут в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и по системе на вылет. На 17 июля намечены полуфинальные поединки между спортивными обществами европейских стран, а 18 июля - финал и матч за третье место.
Полуфинальные пары будут определены путем жеребьевки. Составы команд объявят позднее.
Турнир будет организован Европейской конфедерацией бокса (EUBC) при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Краснодарского края. В прямом эфире соревнования покажет телеканал "Матч ТВ".