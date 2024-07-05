Соревнования пройдут в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и по системе на вылет. На 17 июля намечены полуфинальные поединки между спортивными обществами европейских стран, а 18 июля - финал и матч за третье место.