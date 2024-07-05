Карди Би обвинили в плагиате и потребовали 50 миллионов долларов компенсации

Рэп-звезду Карди Би подозревают в том, что ее трек Enough (Miami) (2024) нарушает авторские права. На исполнительницу подали в суд техасские артисты Джошуа Фраустро и Мигель Агилар. Они утверждают, что Карди неправомерно использовала фрагменты их трека Greasy Frybread 2021 года, и требуют возмещения убытков в размере 50 миллионов долларов.