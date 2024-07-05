В России могуть запретить продажу мобильных без предустановленного RuStore

Разумеется, Apple не в восторге от любых мер, ограничивающих монополию компании на распространение приложений в экосистеме своих многочисленных пользователей. ИТ-гигант удерживал ее почти 16 лет, получив миллиарды долларов чистой прибыли. Неудивительно, что такая ситуация вызывала все большее недовольство регуляторов в разных странах мира. И одним из первых регуляторных тектонических сдвигов стал принятый в 2022 году в Европейском союзе (ЕС) «Закон о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA). Этот документ заставил Apple открыть доступ для других магазинов приложений на iOS и разрешить альтернативные платежные системы в приложениях.