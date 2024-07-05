Международная делегация БРИКС посетила предприятия СУЭК в Кузбассе

- Для нас большая честь, что именно наш регион выбран площадкой для проведения такого важного мероприятия международного уровня. Уголь Кузбасса - энергоноситель, известный во всем мире своим высоким качеством. По прогнозам специалистов, еще несколько десятков лет он продолжит сохранять свое место в энергобалансе, так как является относительно дешевым и безопасным топливом. Сегодня, когда БРИКС - тяжеловес на международной политической арене, очень важно сделать глобальную трансформацию энергосистемы оптимальной для всех - с точки зрения скорости, стоимости и эффективности используемых технологий. Кузбасс готов внести свой вклад в общее дело, - обратился с приветственным словом к участникам врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.