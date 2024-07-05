Международная делегация БРИКС посетила предприятия СУЭК в Кузбассе

В рамках работы Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике международная делегация посетила шахту им. А. Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс".
Второе заседание комитета старших должностных лиц энергетической отрасли БРИКС проходит в Кузбассе. В регионе работают делегации ЮАР, ОАЭ, Бразилии, Китая, Египта, Эфиопии, Индии и Ирана.
Основным вопросом деловой повестки стало обсуждение перспективных технологий, необходимых для осуществления энергетического перехода и потенциала сотрудничества стран БРИКС в этой области. В ходе заседания участники обсудили вопросы угольной энергетики в эпоху технологических инноваций, перспективы возобновляемых источников энергии, атомной энергетики, водородные технологии, инновации в нефтегазовой отрасли. Деловая программа включает обсуждение проекта Дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС.
- Для нас большая честь, что именно наш регион выбран площадкой для проведения такого важного мероприятия международного уровня. Уголь Кузбасса - энергоноситель, известный во всем мире своим высоким качеством. По прогнозам специалистов, еще несколько десятков лет он продолжит сохранять свое место в энергобалансе, так как является относительно дешевым и безопасным топливом. Сегодня, когда БРИКС - тяжеловес на международной политической арене, очень важно сделать глобальную трансформацию энергосистемы оптимальной для всех - с точки зрения скорости, стоимости и эффективности используемых технологий. Кузбасс готов внести свой вклад в общее дело, - обратился с приветственным словом к участникам врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
В рамках программы члены международной делегации спустились в забой шахты им. А. Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс".
Шахта им. А. Д. Рубана - один из флагманов компании. Коллектив предприятия не раз становился лидером различных производственных соревнований и автором мировых и российских рекордов в угледобыче.
- Благодарю за гостеприимный прием. Мы получили очень много полезной информации и наметили для себя новые направления в сотрудничестве. В целом такие дружеские визиты, знакомства очень важны в этот сложный для мира период. Надеемся на дальнейшее развитие нашего партнерства в рамках БРИКС, - отметил представитель Министерства энергетики ЮАР.