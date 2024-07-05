Европе нужен мир. О чем говорили Путин и Орбан. Главное

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Кремле, одной из главных тем которых стала ситуации на Украине. Оба лидера высказались за окончательное завершение конфликта. Однако Киев и его западные партнёры пока не проявляют готовности ни к переговорам, ни к прекращению боевых действий, констатировал Путин. "Российская газета" собрала основные тезисы беседы политиков и их заявления для СМИ.
Владимир Путин:
- беседа была насыщенной, "состоялся полезный разговор";
- сотрудничество России и Венгрии строится на принципах здорового прагматизма и взаимной выгоды;
- собеседники обсудили возможные пути урегулирования на Украине, Виктор Орбан рассказал о своих встречах в Киеве 2 июля;
- Россия остается открытой для обсуждения урегулирования по Украине, но Киев этого не желает: в случае отмены военного положения там придется провести выборы, а шансы нелегитимной правящей верхушки равны нулю;
- Западные спонсоры используют Украину в качестве "тарана и жертвы" в противостоянии с Россией;
- Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие, которое позволит противнику перегруппироваться;
- Отношения РФ и Евросоюза находятся в самой низкой точке.
Виктор Орбан:
- Главной задачей в предстоящие полгода, когда Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС, будет борьба за мир, "Европе нужен мир";
- боевые действия на Украине начали оказывать влияние на экономический рост ЕС;
- мир не наступит сам по себе - над ним нужно работать, важный шаг сделан - установлен контакт;
- количество стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, уменьшается, Венгрия скоро станет единственной в Европе, кто говорит и с Россией, и с Украиной;
- после поездок в Киев и Москву стало понятно, что позиции сторон далеки друг от друга;
Добавим, что беседа Владимира Путина и Виктора Орбана продолжалась более 2,5 часа - сначала в открытом режиме, потом в закрытом с участием членов делегаций, затем - с глазу на глаз. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, атмосфера на переговорах была "очень хорошая", стороны в откровенном разговоре обсудили много вопросов, в том числе - по двустороннему сотрудничеству.