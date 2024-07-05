Европе нужен мир. О чем говорили Путин и Орбан. Главное

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Кремле, одной из главных тем которых стала ситуации на Украине. Оба лидера высказались за окончательное завершение конфликта. Однако Киев и его западные партнёры пока не проявляют готовности ни к переговорам, ни к прекращению боевых действий, констатировал Путин. "Российская газета" собрала основные тезисы беседы политиков и их заявления для СМИ.