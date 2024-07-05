Минпросвещения не предлагало снимать для школьников ремейки советских фильмов

В сети распространилась информация о том, что Минпросвещения направило в Минкультуры список шедевров классики советского кинематографа и предложило снимать ремейки этих картин для школьников.
В Минпросвещения эти сведения опровергли.
- Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения.
Как рассказали в Минпросвещения, среди предложений также есть идея экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа.
- Список предназначен для обсуждения экспертным сообществом, - подчеркнули в министерстве.
Среди кинолент, которые Минпросвещения рекомендует как важные для воспитания юного поколения, например, "Летят журавли" Михаила Калатозова, "Завтра была война" Юрия Кары, "Война и мир" Сергея Бондарчука и другие.