Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения не предлагало снимать для школьников ремейки советских фильмов

Источник: Российская газета

В сети распространилась информация о том, что Минпросвещения направило в Минкультуры список шедевров классики советского кинематографа и предложило снимать ремейки этих картин для школьников.

В Минпросвещения эти сведения опровергли.

- Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения.

Как рассказали в Минпросвещения, среди предложений также есть идея экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа.

- Список предназначен для обсуждения экспертным сообществом, - подчеркнули в министерстве.

Среди кинолент, которые Минпросвещения рекомендует как важные для воспитания юного поколения, например, "Летят журавли" Михаила Калатозова, "Завтра была война" Юрия Кары, "Война и мир" Сергея Бондарчука и другие.