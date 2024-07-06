В Калининграде с 10 улиц убрали брошенные автомобили

Власти Калининграда продолжают чистить город от брошенных автомобилей. Такие забытые владельцами машины убрали с десятка улиц города, сообщает пресс-служба мэрии.
Брошенные автомобили увезли с ул. Комсомольской, ул. В. Талалихина, пер. Желябова, ул. Марш. Борзова, ул. Харьковской, ул. Ген. Челнокова, пр-кт, а Московского, ул. Судостроительной, ул. Малой Лесной, ул. Римского-Корсакова.
Отмечается, что с начала 2024 года в спецпункт временного хранения с улиц переместили 24 брошенных авто. 16 из них утилизировали.