Минпросвещения опровергло информацию об идее переснять советские фильмы

Ранее в этот день Союз кинематографистов России во «ВКонтакте» опубликовал предложенный Минкультом страны список из 30 фильмов и 15 книг для создания ремейков и экранизаций. Речь идет о таких фильмах, как «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) Сергея Эйзенштейна, «Война и мир» (1967) и «Судьба человека» (1959) Сергея Бондарчука, «Как закалялась сталь» (1973) Николая Мащенко и других картинах.