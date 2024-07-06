«Cемейный праздник, графическое шоу и турнир силачей»: как отметят День города в Калининграде

Власти Калининграда опубликовали программу Дня города (0+). Праздничные мероприятия пройдут 6 и 7 июля.
В этом году в Калининграде снова решили отказаться от масштабных мероприятий. В частности, не будет традиционной пешеходной зоны на проспекте Мира и фейерверков. Основные мероприятия запланированы на набережных Верхнего и Летнего озёр, а также в Центральном парке.
Программа Дня города Суббота, 6 июля Центральный парк
Верхнее озеро
Площадка «Лето! Спорт! Семья!» (набережная).
11.00−18.00 — показательные выступления и мастер-классы по скейтборду, самокату, слеклайну, ВМХ;
11:20−14.00 — спортивный семейный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья»;
Семейные площадки (набережная).
Творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена).
14:00−17.00 — городской музыкальный проект «Любимый город ВЗвуке». (сцена);
Летнее озеро
Площадка «Лето! Спорт! Семья!» (набережная).
Семейные площадки:
Творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена).
Чествование заслуженных калининградских семей, концертная программа, посвященная Году семьи, с участием творческих коллективов театра эстрады «Дома искусств», ансамбля «Облепиха», группы «Ковано колесо» и гостей праздника — заслуженного артиста России Юлиана (начало выступления ориентировочно в 18:00), певицы и композитора Елены Василёк (начало выступления ориентировочно в 20:00).
Музей «Фридландские ворота»
Дом искусств
Сквер 70-летия Калининградской области
Воскресенье, 7 июля Центральный парк
Площадка «Город добрых мастеров» (территория парка).
Творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена).
14:00 — открытие;
15:00−16.00 — выступление творческой династии: заслуженной артистки России Марины Девятовой и народного артиста Владимира Девятова, Москва;