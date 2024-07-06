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«Cемейный праздник, графическое шоу и турнир силачей»: как отметят День города в Калининграде

Праздничные мероприятия пройдут 6 и 7 июля.

Власти Калининграда опубликовали программу Дня города (0+). Праздничные мероприятия пройдут 6 и 7 июля.

В этом году в Калининграде снова решили отказаться от масштабных мероприятий. В частности, не будет традиционной пешеходной зоны на проспекте Мира и фейерверков. Основные мероприятия запланированы на набережных Верхнего и Летнего озёр, а также в Центральном парке.

Программа Дня города Суббота, 6 июля Центральный парк

11:00—12:00 — церемония чествования ветеранов восстановления города и праздничный концерт.

Верхнее озеро

Площадка «Лето! Спорт! Семья!» (набережная).

10:30—12:00 — легкоатлетический пробег «Балтийская миля»;

11:00—14:00 — парусная регата юных яхтсменов (акватория);

11:00—14:00 — открытые тренировки, показательные выступления, мастер-классы и спортивные активности для всех желающих по большому и настольному теннису, спортивным и восточным единоборствам, тяжёлой атлетике, гиревому спорту, пауэрлифтингу, волейболу, авиамоделизму, по гребле на концептах, айкидо, чир-спорту, диск-гольфу, тестирование комплекса ГТО;

11:00—15:00 — матчевая встреча по боксу, показательные бои;

11:00—14:00 — фестиваль пилонного спорта и воздушной гимнастики «Воздушное лето»;

11.00−18.00 — показательные выступления и мастер-классы по скейтборду, самокату, слеклайну, ВМХ;

11:20−14.00 — спортивный семейный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья»;

12:00—14:00 — турнир силачей СЗФО с участием атлетов из Калининграда, Мурманска и Сыктывкара.

Семейные площадки (набережная).

12:00—17:00 — семейный фотопикник от Российского союза молодёжи (фотозоны, мастер-классы для горожан);

14:00—17:00 — «Семейная фотосессия» (фотозоны, работа фотобудки, работа профессиональных фотографов);

14:00—17:00 — «Город моими глазами» (профессиональные шаржисты);

14:00—17:00 — «Мама, Папа, Я!» (лектории для всей семьи);

14:00—17:00 — «Лето книгами согрето» (площадка по книгообмену, упаковка книг);

14:00—17:00 — «Няня на час» (мастер-классы для детей, аквагрим, подвижные игры, танцы);

14:00—17:00 — «Аист на крыше» (викторины для семей с детьми, матер-классы, поделки).

Творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена).

14:00−17.00 — городской музыкальный проект «Любимый город ВЗвуке». (сцена);

17:00—21:00 — чествование калининградских семей. Концертная программа с участием творческих коллективов театра эстрады «Дома искусств», ансамбля «Облепиха», группы «Ковано колесо» и гостей праздника — певицы и композитора Елены Василёк (начало выступления ориентировочно в 18:00) и заслуженного артиста России Юлиана (начало выступления ориентировочно в 20:00).

Летнее озеро

Площадка «Лето! Спорт! Семья!» (набережная).

11:00—14:00 — открытые тренировочные занятия, показательные выступления, мастер-классы и спортивные активности для всех желающих по кикбоксингу, баскетболу, карате, напольному кёрлингу, настольному теннису и футболу;

11:15—11:40 — семейный марафон «Зумба»;

11:45—12:15 — открытая тренировка по йоге;

11:00—14:00 — спортивные активности для всех желающих на воде и семейные старты на двухместных туристических байдарках (акватория);

13:30—15:30 — проведение рэп-баттлов;

14:00—17:00 — анимационная программа «Три кота»;

Семейные площадки:

14:00—17:00 — «Лето книгами согрето»;

14:00—17:00 — «Мама, Папа, Я!»;

14:00—17:00 — «Город моими глазами»;

14:00—17:00 — «Молодые учёные»;

14:00—17:00 — «Пушкин и Калининград»;

14:00—17:00 — «Семейный клуб любителей книг».

14:00—17:00 — семейные соревнования по сбору спилс-карт (набережная);

Творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена).

12:30—13:00 — театральная постановка «СтудАрт» (сцена);

13:00—13:30 — мастер-класс по театральному искусству (сцена);

17:00—21:00 — творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена).

Чествование заслуженных калининградских семей, концертная программа, посвященная Году семьи, с участием творческих коллективов театра эстрады «Дома искусств», ансамбля «Облепиха», группы «Ковано колесо» и гостей праздника — заслуженного артиста России Юлиана (начало выступления ориентировочно в 18:00), певицы и композитора Елены Василёк (начало выступления ориентировочно в 20:00).

Музей «Фридландские ворота»

12:00—14:00 — «С папой, с мамой, с ветерком!»Праздничная программа для всей семьи, выставка ретроавтомобилей, музейные квесты.

Дом искусств

12:00—13:00 — открытие Литературного фестиваля «В кругу семейного чтения: от классики до современности».

Сквер 70-летия Калининградской области

20:40—23:00 — «Вода, музыка, любовь». Графическое шоу с элементами видеопроекции на светомузыкальном фонтане.

Воскресенье, 7 июля Центральный парк

Площадка «Город добрых мастеров» (территория парка).

12:00—16:00 — мастер-классы мастеров декоративно-прикладного искусства, семейные интерактивно-познавательные программы, тематические площадки и активности для всей семьи, открытые тренировки по отдельным видам спорта.

Творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена).

14:00 — открытие;

14:20—15:00 — детская музыкальная программа. Выступления детских творческих коллективов;

15:00−16.00 — выступление творческой династии: заслуженной артистки России Марины Девятовой и народного артиста Владимира Девятова, Москва;

16:00—16:20 — «Семейные традиции храним». Чествование калининградских семей;

16:20—17:00 — выступление вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», Москва;

17:00—17:30 — церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Калининграда», вручение ежегодной премии «Вдохновение»;

17:30—18:30 — выступление вокальной группы Viva, Москва;

18:30—19:30 — выступление Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», Ставрополь;

19:30—20:00 — выступление театра эстрады «Дома искусств», Калининград.

20:00—21:00 — выступление Заслуженной артистки России Зары, Москва.

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