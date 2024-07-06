«Cемейный праздник, графическое шоу и турнир силачей»: как отметят День города в Калининграде

В этом году в Калининграде снова решили отказаться от масштабных мероприятий. В частности, не будет традиционной пешеходной зоны на проспекте Мира и фейерверков. Основные мероприятия запланированы на набережных Верхнего и Летнего озёр, а также в Центральном парке.