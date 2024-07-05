Сырье в обмен на троллейбусы: о чем договорились СССР и КНДР

Новые документы, которые обнародовал Государственный архив РФ, проливают свет на планы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в 1984 году. Северная Корея предлагала Советскому Союзу взаимовыгодный обмен.
Предложения КНДР по торговле и экономическому сотрудничеству с СССР, переданные советской стороне в 1984 году, Государственный архив РФ разместил в Telegram-канале "Документальное прошлое"
"Согласно документу, КНДР в 1984 году стремилась к "решительному улучшению" экономических отношений с СССР, - следует из аннотации к архивным материалам. - В частности, КНДР желала построить АЭС на четыре энергоблока по советским технологиям".
Полный перечень предложений в советское посольство направил советник по экономическим вопросам посольства КНДР в СССР Квак Мен Су. Он сообщал, что корейская сторона намерена увеличить объем внешней торговли между двумя странами более чем на 2-3 миллиарда рублей.
Для проведения деловых переговоров КНДР планировала направить в Москву внушительную делегацию в составе 14 человек. Переговоры планировались десятидневные, а Москву КНДР просила предварительно ознакомиться с предложениями и высказать свои пожелания.
"В документе говорится о заинтересованности СССР в заказе судов на верфях КНДР и готовности строить для Советского Союза буксиры и различные типы барж", - сообщает Госархив РФ.
Пхеньян согласился не только строить суда для Советского Союза, но и ремонтировать их. "Мы нашли возможность сотрудничества в ремонте крупных судов водоизмещением более чем 10-12 тысяч тонн", - говорилось в списке предложений Северной Кореи.
"Советская сторона почему-то была заинтересована в поставках из КНДР троллейбусов (возможно, для Дальнего Востока), в связи с чем КНДР хотела модернизировать свой троллейбусный завод с помощью СССР", - отметили в архиве.
Корейцы откликнулись на запрос советской стороны и нашли возможность экспортировать троллейбусы. После модернизации завод должен был выпускать непосредственно для Советского Союза более 300 троллейбусов в год.
Также КНДР выразила готовность принять участие в крупных строительных проектах на Дальнем Востоке. Пхеньян был готов взять на себя подряды по строительству жилых домов, общественных зданий, промышленных сооружений, линий электропередачи и других объектов. Предлагала Северная Корея и сотрудничество по разработке и добыче коксующегося угля на территории СССР.
Кроме того, Пхеньян намеревался купить у СССР вагоностроительной завод производительностью 5000 вагонов в год. Интересно, что расплачиваться покупатель хотел вагонами в рамках долгосрочного контракта на экспорт вагонов в Советский Союз.
Северная Корея была заинтересована и в поставках из Советского Союза сурьмы и синтетического каучука. Эти материалы были необходимы для аккумуляторного завода, который был построен в КНДР по советской технологии и оснащен советским же оборудованием.
Однако в своем письме корейцы отмечали, что "пока еще не обеспечивается ритмичность в производстве из-за несвоевременного снабжения сырьем и материалами".
"КНДР также хотела производить для СССР линолеум и искусственные кожи, но лишь из сырья, поставляемого из СССР", - добавили в Госархиве РФ. В Северной Корее в то время работал завод, способный производить 5 миллионов квадратных метров синтетических кож в год.
Собственная потребность КНДР в таком материале составляла 2 миллиона квадратных метров. Оставшиеся 3 миллиона страна предлагала Советскому Союзу.
Предлагала она и сотрудничество в производстве автоприборов. В КНДР работал завод пневматических приборов автоматизации, причем оборудование для него поставила ГДР. Предприятие было способно выпускать 24 вида приборов автоматизации, но из-за перебоев с поставками материалов выпускало только четыре вида.