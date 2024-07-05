Мировые цены на зерно снизились под влиянием урожая и закрытия импорта Турцией

Мировые цены на базовое продовольствие в июне в целом остались прежними по отношению к маю. В сравнении с июнем прошлого года они на 2% ниже, а в сравнении с пиком в марте 2022 года - почти на четверть. В июне дорожали растительные масла, сахар и молочные продукты, а вот цены на зерно прилично просели. Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
За месяц цены на зерновые снизились на 3%. Причем дешевели все виды зерновых культур. В сравнении с июнем прошлого года сейчас цены ниже на 9%. "Снижение цен на пшеницу по большей части стало отражением сезонных колебаний в связи с текущей уборочной кампанией в Северном полушарии", - считают эксперты ФАО. При этом в ряде ведущих стран-экспортеров, включая Казахстан и Украину, прогнозы урожая были улучшены. Помимо этого, снижению цен способствовал временный запрет на импорт со стороны Турции, которая является вторым покупателем российской пшеницы. Цены на кукурузу упали из-за ожидания большего, чем ожидалось, урожая в Аргентине и Бразилии и расширение посевных площадей под эту культуру в США. Из-за низкого спроса снизились также цены на рис.
Цены на зерновые в июне снизились перед поступлением на рынок нового урожая, пояснил "РГ" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Буквально за последнюю неделю цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) снизились с 225 до менее 220 долларов за тонну. И, скорее всего, в июле снижение продолжится, считает эксперт. Тому есть несколько причин. Во-первых, это очень хороший урожай (несмотря на засуху) в двух ключевых российских экспортно ориентированных регионах - Краснодар и Ставрополь. Да и в целом в Причерноморском регионе везде ожидается хороший урожай зерна. "Краснодарский и Ставропольский края, Украина, Болгария, Румыния очень хорошо сыпят. А это - регионы, ориентированные на внешние рынки", - поясняет Рылько.
Во-вторых, как неоднократно предупреждали эксперты ИКАР, в Европе, похоже, переходящие запасы оказались существенно выше, чем их официальные оценки. В-третьих, выше прогнозов будет и новый урожай в Западной Европе.
"Четвертый и главный фактор - это то, что в конце старого и в новом сезоне у нас "отваливаются" большие куски спроса. Речь идет о Турции, Иране, Бангладеше и некоторых других крупных рынках", - говорит Рылько.
Сгладить эти факторы может, пожалуй, резкое ухудшение погодных условий во время уборки урожая где-нибудь в Старом Свете. Из-за этого может упасть качество зерна, и цены начнут расти, поясняет эксперт.
В последнее время много говорят и про возможное открытие рынка Индии - в этом случае дополнительный спрос также может остановить снижение и привести к росту цен. "Но это пока теории, а в реальности это была очередная неделя снижения цен на новый урожай", - говорит Рылько.
Зерновые - главный продукт российского агроэкспорта. По данным федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, в структуре российского экспорта продукции АПК на зерновые в 2023 году пришлось 37%. При этом из всего экспортируемого зерна более 75% - пшеница. По данным "Русагротранса", в прошлом агросезоне (закончился 30 июня) Россия экспортировала 55,4 млн тонн пшеницы, тем самым увеличив свою долю на мировом рынке до 28% (с 25% в предыдущем сельхозгоду).
По данным ФАО, средние цены на растительные масла в июне подросли на 3,1%, и это самый высокий уровень с марта 2023 года. После двухмесячного периода падения мировые цены на пальмовое масло в июне начали расти - главным образом на фоне оживления спроса в мире в связи с формированием конкурентных цен. В то же время мировые цены на соевое и подсолнечное масла продолжили рост под влиянием активного спроса со стороны производителей биотоплива в Северной и Южной Америке и сокращения предложения в Черноморском регионе. Мировые цены на рапсовое масло в июне оставались практически неизменными, но были заметно выше уровня прошлого года в связи с ожидаемым сокращением предложения в мире в сезоне 2024-2025 годов.
Молочная продукция в июне подорожала на 1,2%, по отношению к июню прошлого года - на 6,6%. Так, цены на сливочное масло выросли до самого высокого за последние два года уровня из-за роста спроса и снижения поставок молока в Западной Европе и снижения запасов в странах Океании. Цены на сыр выросли в первую очередь под влиянием замедления спроса на продукцию с коротким сроком поставки.
Цены на мясо практически не изменились в июне, но в сравнении с тем же периодом прошлого года они на 1,8% ниже. Снижение мировых цен на мясо птицы было почти нивелировано умеренным или незначительным ростом цен на баранину, свинину и говядину. Падение цен на мясо птицы объясняется главным образом большими объемами поставок из некоторых ведущих стран‑производителей. При этом цены на говядину продемонстрировали значительный рост - спрос превысил предложение, хотя говядины на рынке были не мало - хозяйства начали забой скота в связи с необычно засушливыми условиями в некоторых районах Австралии. В то же время мировые цены на свинину немного выросли под влиянием стабильно высокого спроса.
Цены на сахар после трех месяцев снижения в июне выросли на 1,9%. Тем не менее, сейчас они на 21,6% ниже, чем в прошлом году. "Рост цен в июне был спровоцирован главным образом более низким, чем ожидалось ранее, урожаем в мае в Бразилии, что стало причиной роста обеспокоенности относительно возможных последствий затяжной засухи для производства сахара в предстоящие месяцы. Нарушение цикла муссонных дождей в Индии в сочетании с пересмотром в сторону понижения видов на урожай в Европейском союзе также способствовало формированию повышательной тенденции мировых цен на сахар, которую частично компенсировало ослабление курса бразильского реала относительно доллара США", - поясняют в ФАО.