Мировые цены на зерно снизились под влиянием урожая и закрытия импорта Турцией

Цены на мясо практически не изменились в июне, но в сравнении с тем же периодом прошлого года они на 1,8% ниже. Снижение мировых цен на мясо птицы было почти нивелировано умеренным или незначительным ростом цен на баранину, свинину и говядину. Падение цен на мясо птицы объясняется главным образом большими объемами поставок из некоторых ведущих стран‑производителей. При этом цены на говядину продемонстрировали значительный рост - спрос превысил предложение, хотя говядины на рынке были не мало - хозяйства начали забой скота в связи с необычно засушливыми условиями в некоторых районах Австралии. В то же время мировые цены на свинину немного выросли под влиянием стабильно высокого спроса.