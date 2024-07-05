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В Крыму студенческие отряды закрывают сезонные вакансии индустрии гостеприимства

Не менее трети сезонных вакансий, возникающих в курортной отрасли полуострова летом, закрывают бойцы Российских студенческих отрядов (РСО). Эти данные на конференции РСО в Крыму привел заместитель министра курортов и туризма республики Сергей Гулюк.
Источник: Российская газета

"Сегодня в курортной отрасли Крыма работают 40 - 45 тысяч человек, и каждый год в высокий сезон, возникают примерно 2 - 3 тысячи вакансий. Этот тот дефицит рабочих рук, который мы уже прогнозируем. В сезоне 2024 года только в нашем регионе Российские студенческие отряды закроют около тысячи вакансий", - рассказал заместитель министра.

Курортная отрасль - одна из быстро развивающихся на полуострове. Инвестиции в эту сферу бизнеса за последние годы выросли в 14 раз. За 10 лет в Крыму построено 72 новых отеля, а каждый второй из существующих прошел реконструкцию.

"Потребность в специалистах индустрии гостеприимства постоянная, - сообщил министр, - Поэтому мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с РСО. Бойцы студенческих отрядов, в отличие от просто студентов, ищущих заработок на лето или сезонных рабочих, приходят в курортную отрасль хорошо подготовленными и мотивированными".

Участники студенческих отрядов работают в восьми различных сферах экономики и социальной сферы страны. Это промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, трудятся вожатыми и проводниками на железной дороге. По линии РСО в минувшем году трудоустроилось более 200 тысяч молодых людей. Но в Крыму наиболее востребованы профессии в курортной сфере.

- В 2023 году у в индустрии гостеприимства работала 21 тысяча бойцов РСО. В этом году будет еще больше, мы реагируем на запросы отрасли и увеличиваем численность сервисных отрядов, - рассказал командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов.

Студенты, приехавшие в Крым в составе отрядов РСО работают официантами, барменами, горничными, спасателями, садовниками, они востребованы в IT-сфере и делопроизводстве.

По прогнозам министерства курортов и туризма Крыма, к 2030 году численность сотрудников, занятых в сфере гостеприимства возрастет на 20 тысяч человек. Это связано с запланированным на этот период началом работы круглогодичных курортов "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера", строительство которых начнется в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".