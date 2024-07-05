В Крыму студенческие отряды закрывают сезонные вакансии индустрии гостеприимства

"Сегодня в курортной отрасли Крыма работают 40 - 45 тысяч человек, и каждый год в высокий сезон, возникают примерно 2 - 3 тысячи вакансий. Этот тот дефицит рабочих рук, который мы уже прогнозируем. В сезоне 2024 года только в нашем регионе Российские студенческие отряды закроют около тысячи вакансий", - рассказал заместитель министра.